Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (47/2021) VW Tiguan in Benniehausen beschädigt - Polizei Friedland sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Gemeinde Gleichen, Ortsteil Benniehausen, Waterloostraße Mittwoch, 27. Januar 2021, in der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 16.10 Uhr

GLEICHEN (mb) - Bei einem Verkehrsunfall ist bereits am vorletzten Mittwoch (27.01.2021) ein geparkter VW Tiguan im Gleichener Ortsteil Benniehausen beschädigt worden.

Der Fahrer des grauen VW hatte sein Fahrzeug gegen 6.30 Uhr in der Waterloostraße gegenüber der Hausnummer 2B ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Als er gegen 16.10 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er die Beschädigungen am linken vorderen Kotflügel fest.

Der entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 2.600 Euro. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05504/93790-0 bei der Polizei in Friedland zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell