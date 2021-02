Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: ( 46 /2021 ) Autobahnpolizei Göttingen : Weiterhin Verkehrsstörungen auf der BAB 7, zwischen den Anschlussstellen Göttingen-Nord und Nörten-Hardenberg, Bezug: 45

2021

Göttingen (ots)

Unter den momentan schwierigen Umständen ist es nunmehr gelungen, die Fahrbahn der A 7 von der AS Nörten-Hardenberg in Fahrtrichtung Norden von Verkehrsbehinderungen zu befreien, der Verkehr läuft langsam an. Leider hat sich das Staugeschehen jetzt in den Bereich zwischen den Anschlussstellen Göttingen-Nord und Nörten-Hardenberg in Fahrtrichtung Norden verlagert. Auch hier sind wir mit vollem Einsatz dabei, den Stau für aufzulösen. Bitte haben Sie weiter Geduld !

Es wird in Kürze eine Versorgungsstation mit warmen Getränken auf dem Parkplatz LEINEHOLZ ( kurz vor der AS Nörten-Hardenberg ) eingerichtet.

Es wird nachberichtet !

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell