Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (43/2021) Metallelement neben der Lokhalle beschmiert - Mutmaßlicher Sprayer nach Hinweis von Polizei ergriffen

Göttingen (ots)

Göttingen, Carl-Zeiss-Straße Sonntag, 7. Februar 2021, gegen 23.15 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Weil er zusammen mit einem bislang noch unbekannten Komplizen am Sonntagabend (07.02.21) in der Carl-Zeiss-Straße in der Nähe der Lokhalle ein Metallelement mit Graffiti beschmiert haben soll, hat die Polizei Göttingen Ermittlungen gegen einen 20-jährigen Bovender wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma hatte das verbotene Tun der beiden Männer während seines Rundgangs bemerkt und die Polizei verständigt. Als die Sprayer den Zeugen bemerkten, ergriffen sie die Flucht und ließen in der Eile einen Rucksack mit zwölf Spraydosen sowie weiteres Beweismaterial zurück.

Der 20-Jährige konnte im Rahmen der Fahndung auf der Godehardstraße ergriffen werden. Von dem zweiten Tatverdächtigen fehlt jede Spur. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell