POL-GÖ: (42/2021) 76-jähriger Autofahrer bei Unfall in Bad Lauterberg tödlich verletzt - Krankheitsfall am Steuer nicht ausgeschlossen

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Hauptstraße Sonntag, 7. Februar 2021, gegen 09.10 Uhr

BAD LAUTERBERG (jk) - Auf der Hauptstraße in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) ist am Sonntagmorgen (07.02.21) gegen 09.10 Uhr ein 76 Jahre alter Mann mit seinem Skoda Oktavia plötzlich nach rechts von der Straße abkommen. Der Wagen überfuhr zunächst ein Verkehrsschild und prallte dann gegen einen Blumenkübel. Bei der Kollision wurde der Lauterberger in seinem Wagen eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr befreit und noch vor Ort von Rettungskräften reanimiert werden.

Ein Rettungswagen brachte den 76-Jährigen in eine Klinik, wo er trotz aller ergriffenen Maßnahmen wenig später verstarb. Die genaue Unfallursache ist noch nicht geklärt. Die Straße war zum Unfallzeitpunkt winterglatt. Jedoch kann nach derzeitigem Stand auch ein Krankheitsfall am Steuer nicht ausgeschlossen werden.

