Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (40/2021) Nachberichterstattung Autobahnpolizei - Vollsperrung jetzt Hedemünden

Göttingen (ots)

(lv) Die Ableitung an dem Dreieck Drammetal wurde aufgehoben, nunmehr wird der Verkehr in südlicher Richtung auf der BAB 7 jetzt an der Anschlussstelle Hedemünden abgeleitet. Verkehrstechnisch ist es dringend anzuraten, auf der Umleitungsstrecke in Hann. Münden NICHT der B 496 Richtung Lutterberg zu folgen (Steigungsstrecke), sondern über die B 3 direkt Richtung Kassel zu fahren. Grundsätzlich gilt: Jede vermeidbare Fahrt sollte aufgrund der extremen Situation gar nicht erst angetreten werden.

