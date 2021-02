Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (39/2021) Nachtragsberichterstattung Autobahnpolizei - Ergänzung

Göttingen (ots)

-(lv) Nach der Ableitung des Verkehrs von der BAB 7 am Dreieck Drammetal ist der Umleitung NICHT nach Hedemünden, sondern zur Anschlussstelle Lutterberg zu folgen. Grund: Auch zwischen Hedemünden und Lutterberg ist der Verkehr durch liegengeblieben Schwerlastverkehr auf allen drei Spuren zum Erliegen gekommen. Derzeit ist auch in der Baustelle zwischen den Anschlussstellen Northeim/West und Nörten-Hardenberg in Richtung Süd der Verkehr zum Erliegen gekommen. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.

