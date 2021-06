Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Olsberg (ots)

Am Freitag gegen 14:54 Uhr befuhr eine 51jährige Frau mit ihrem PKW die B480 in Olsberg vom Losenbergtunnel in Richtung Winterberg. Sie verlor die Kontrolle über ihren PKW, touchierte einen entgegenkommenden PKW und kollidierte dann mit einem weiteren entgegenkommenden PKW. Die 51jährige wurde dabei schwer, der 53jährige Fahrer des touchierten PKW leicht verletzt. Der Fahrer des 3. PKW blieb unverletzt. Die beschädigten PKW mussten abgeschleppt werden, die B480 blieb während der Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden gesperrt.Be

