Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Müllingsen - Motorradfahrer leicht verletzt

Soest (ots)

Am Mittwoch (21. Juli), befuhren gegen 15.20 Uhr zwei 16-jährige Dortmunder mit ihren Leichtkrafträdern die Niederbergheimer Straße in Richtung Möhnesee. Als die Beiden in einer 70er-Zone zwischen Soest und Müllingsen, in Höhe der Motorhaube eines vorausfahrenden Wagens überholen wollten, beschleunigte dieser so stark, dass die beiden Biker den Wagen nicht mehr überholen konnten. Aufgrund des nahenden Gegenverkehrs bremste der vordere Jugendliche so stark ab, dass der zweite Motorradfahrer ihm auffuhr und zu Fall kam. Der 16-Jährige musste leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 4.500 Euro ein. Der Autofahrer bzw. die Autofahrerin setzte hingegen die Fahrt fort, ohne sich um den verunglückten Jugendlichen zu kümmern. Ein Zeuge vermutet, dass es sich bei dem flüchtigen Wagen um einen VW Polo gehandelt haben könnte. Weitere Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

