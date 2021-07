Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Benninghausen - Radfahrer prallt gegen Bordstein

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch (21. Juli) geriet ein 75-jähriger Lippstädter gegen 15.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Dorfstraße in Benninghausen gegen eine Bordsteinkante und fiel hin. Durch den Sturz verletzte sich der Lippstädter leicht. Er wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 75-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm. (reh)

