POL-PDLD: Edesheim - Ohne Führerschein, dafür unter der Wirkung von Alkohol und Drogen unterwegs

Soeben wurde am 25.02.2021 gegen 15:40 der 38-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades auf der L516 von Edenkoben kommend kurz vor Edesheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Schnell stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad ist. Zudem konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Auch gab der Fahrer an, dass ein Urintest positiv auf THC ausfallen wird. Dies konnte bestätigt werden. Daher wurde der Fahrer zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Auf den 38-jährigen Fahrer werden nun mehrere Strafanzeigen zukommen. Auch wird die Führerscheinstelle von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt.

