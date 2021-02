Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hochstadt

Billigheim-Ingenheim - Geschwindigkeitskontrollen und Überwachung des Durchfahrtsverbots

Hochstadt / Billigheim-Ingenheim (ots)

22 Verstöße gegen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h wurden bei einer Geschwindigkeitsmessung am Mittwoch in der Zeit zwischen 8 Uhr und 9.15 Uhr in der Neustadter Straße in Hochstadt registriert. Der Spitzenreiter wurde mit einer Geschwindigkeit von 51 km/h gemessen. Weiterhin fiel bei der Kontrolle in der Neustadter Straße ein 34-jähriger Autofahrer auf, der unter dem Einfluss von Drogen hinter dem Steuer saß. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, seine Fahrt musste er beenden. In der Mozartstraße in Billigheim- Ingenheim wurde das Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von über 3,5 t überwacht. In der Zeit zwischen 10:45 bis 11:30 Uhr wurden sieben Fahrzeuge kontrolliert, wovon keines gegen das Durchfahrtsverbot verstieß.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell