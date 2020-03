Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zwei BMW am Westerberg aufgebrochen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Montag wurden im Stadteil Westerberg zwei Autos der Marke BMW auf noch unbekannte Weise geöffnet und Fahrzeugteile ausgebaut. Ein Fall ereignete sich in der Krochmannstraße, wo aus einem BMW 220 Grand Tourer das Multifunktionslenkrad fachmännisch demontiert und mtgenommen wurde. In der Straße Kanthof bauten die vermutlich gleichen Täter aus einem BMW X5 das Navigationsgerät samt Bedienteil aus. Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541/327-3203 oder -2215.

