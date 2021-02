Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Ladendieb muss nach Tat zu Fuß heimgehen

Rülzheim (ots)

Am Mittwochmittag versuchte ein 38-jähiger Mann in einem Supermarkt in Rülzheim Waren in einem Gesamtwert von etwa 200 Euro an der Kasse vorbei zu "schmuggeln". Der aufmerksame Ladendetektiv konnte dies jedoch verhindern und verständigte die Polizei. Vor Ort konnten die Beamten dann zudem noch feststellen, dass der Ladendieb nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da vor dem Supermarkt jedoch sein Auto stand und er nach Sichtung der Videoaufzeichnungen mit diesem auf den Parkplatz gefahren war, erwartet ihn eine zusätzliche Strafanzeige.

