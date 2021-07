Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Unfallflucht am Kurfürstenring

Werl (ots)

Am Mittwoch (21. Juli), zwischen 06.15 Uhr und 13.20 Uhr, kam es am Kurfürstenring zu einer Verkehrsunfallflucht. Hinterlassenschaft der Straftat war ein silberner Skoda Octavia mit einem Schaden an der Stoßstange in Höhe von circa 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell