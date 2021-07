Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fiat 500 beschädigt - Lkw flüchtet vor den Augen der Halterin

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmorgen ist es auf der "Sutthauser Straße" zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Gegen 6.50 Uhr befuhr ein Unbekannter mit einem weißen Lkw die "Sutthauser Straße" in Fahrtrichtung Rosenplatz. In Höhe der Hausnummer 41 streifte der Lkw im Vorbeifahren einen Fiat 500, der rechts auf dem Seitenstreifen parkte. Dabei beschädigte der unbekannte Lkw-Fahrer den Außenspiegel des schwarzen Kleinwagens. Anschließend bog der Verursacher in die "Spichernstraße" ab, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die 24-jährige Halterin des Fiats war zufällig in der Nähe und wurde Zeugin des Unfalls. Sie erinnerte sich an zwei Autofahrer, die auf den Zusammenstoß aufmerksam geworden sind. Die Zeugen hatten vergeblich durch Hupsignale auf dem Zusammenstoß hinweisen wollen. Nun sucht die Polizei aus Osnabrück diese beiden Unfallzeugen, die die "Sutthauser Straße" hinter dem Lkw befahren haben. Aber auch andere Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher oder seinem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter 0541/327-2215 zu melden.

