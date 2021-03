Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 33-jähriger Radfahrer stürzte am Montag gegen 16:00 Uhr alleinbeteiligt in der Arthur-Gruber-Straße in Sindelfingen. Er zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu und der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden.

