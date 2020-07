Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Nach Suchaktion Vermisste wohlbehalten aufgefunden

Speyer (ots)

19.07.2020, 01:38 Uhr

Eine mehrköpfige Personengruppe war gemeinsam an der Rheinpromenade in Speyer unterwegs. Unbemerkt entfernte sich eine weibliche Person von der Gruppe. Da anschließend nur noch ihr Fahrrad und ihre Handtasche am Rheinufer aufgefunden werden konnte und sie laut ihrem Ehemann alkoholisiert gewesen sei, wurden sofortige Suchmaßnahmen eingeleitet, da ein Unglücksfall nicht ausgeschlossen werden konnte. Bei dieser Suchaktion waren auch die Feuerwehr Speyer, die Wasserschutzpolizei Ludwigshafen sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Ca. zwei Stunden nach der Erstmeldung konnte die 29jährige Frau aus Speyer wohlbehalten an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Wie sie jedoch dorthin kam, konnte sie wohl aufgrund ihres Alkoholkonsums nicht sagen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell