Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebestour gestoppt

Speyer (ots)

18.07.2020, 14:20 - 22:43 Uhr

Durch eine Mitarbeiterin eines Geschäfts in der Maximilianstraße in Speyer wird ein männlicher Ladendieb gemeldet, der mehrere Schmuckartikel entwendete und aus dem Geschäft flüchtete. Die Person konnte zunächst nicht angetroffen werden. Ca. zwei Stunden später meldete sich ein Mitarbeiter eines Drogeriemarktes in der Maximilianstraße, da es dort ebenfalls zu einem Ladendiebstahl kam. Aufgrund der Personenbeschreibung des erstgenannten Vorfalls handelte es sich vermutlich um denselben Täter. Bei dem 21jährigen Mann konnte Diebesgut wie Schmuck, Sonnenbrillen und Parfum im Wert von insgesamt 75 Euro sichergestellt werden, welches definitiv aus den beiden Geschäften stammt. Im Rahmen der weiteren Maßnahme beleidigte der Beschuldigte mehrfach die eingesetzten Polizeibeamten. Die gleiche Person fiel gegen 22:43 Uhr wiederum auf, Zeugen meldeten, dass in der Herdstraße in Speyer eine Person gerade ein Fahrrad entwendet hätte. Der Beschuldigte konnte durch die eingesetzten Beamten im Nahbereich festgestellt werden. Er führte zwei Fahrräder mit sich, beide wurden zunächst sichergestellt, da die Eigentumsverhältnisse nicht abschließend geklärt werden konnte. Gegen den 21jährige Mann wurden mehrere Strafanzeigen wegen Ladendiebstahl, Fahrraddiebstahl und Beleidigung gegen Polizeibeamten eingeleitet.

