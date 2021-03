Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Schöckingen: Taschen gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren hielten sich am Montag gegen 20:00 Uhr an der Schöckinger "Waldhütte" auf. Dort wurden sie von vier unbekannten Jugendlichen angesprochen. Während sich die beiden Mädchen mit einem der vier Jungen unterhielten, wurden ihre Taschen von seinen drei Begleitern entwendet. Anschließend machte sich die vierköpfige Gruppe mit der Beute aus dem Staub. In den beiden Taschen haben sich Kopfhörer, Schlüssel und eine Jacke im Gesamtwert mehrerer Hundert Euro befunden. Zu den männlichen Tätern ist lediglich bekannt, dass sie vermutlich zwischen 15 und 16 Jahre alt sind. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, sucht nun nach Zeugen, die eventuell weitere Hinweise geben können.

