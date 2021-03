Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Mountainbike entwendet

Ludwigsburg (ots)

Vor einem Penny-Markt, der sich in der Zuffenhauser Straße in Korntal befindet, war am Montag zwischen 17:30 und 17:40 Uhr ein Mountainbike mit einem Schloss an einem Fahrradständer gesichert. Innerhalb dieser zehn Minuten entwendete ein bislang unbekannter Dieb das Zweirad. Hierbei handelt es sich um ein blau-metallic-farbenes Mountainbike der Marke "Cube", dessen Wert sich auf eine dreistellige Summe beläuft. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Rades geben können, sich zu melden.

