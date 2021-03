Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Mutter geschlagen und gewürgt

Ludwigsburg (ots)

Aus offensichtlich nichtigem Anlass ist ein 17-Jähriger am Montagnachmittag in Bietigheim mit seiner Mutter in Streit geraten. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung soll er die 45-Jährige geschlagen, getreten, in den "Schwitzkasten" genommen und sie mit einem Kabel gewürgt haben. Drüber hinaus bespuckte und beleidigte er sich fortwährend. Nachdem ein Angehöriger Anzeige bei der Polizei erstattet hatte, erhielt der Jugendliche einen Wohnungsverweis. In seinem Zimmer fanden Polizeibeamte Marihuana vor. Er wird sich wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

