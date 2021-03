Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Autos mit Öl beschmiert

Ludwigsburg (ots)

Zum wiederholten Mal hat ein bislang unbekannter Täter am Montagabend zwischen 21:10 und 21:50 Uhr mehrere in der Panoramastraße in Bissingen abgestellte Pkw mit Motoröl beschmiert. Vermutlich derselbe Täter war bereits in den Nächten zum 5. und 17. März im dortigen Bereich aktiv. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich mittlerweile auf mehrere tausend Euro. Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, zu melden.

