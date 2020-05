Polizei Lippe

POL-LIP: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Lippe (ots)

Bad Salzuflen, Bexterbreden 16.05.20, 00:26 Uhr Ein 22 -jähriger Bielefelder fuhr mit seinem VW Golf auf der Straße Bexterbreden und kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte gegen einen Baum und wurde stark beschädigt. Der Fahrer und seine 22-jährige Lebensgefährtin wurden verletzt und zu weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Für beide Personen besteht keine Lebensgefahr. Die Unfallursache ist bisher ungeklärt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro

