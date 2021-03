Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Ost: VW Golf mit Farbe beschmiert

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Sachbeschädigung, die zwischen Freitag 14:00 Uhr und Montag 14:00 Uhr in der Sachsenstraße in Sindelfingen-Ost verübt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. In der betreffenden Anliegerstraße machte sich ein bislang unbekannter Täter an einem am Fahrbahnrand geparkten VW Golf zu schaffen. Der Unbekannte beschmierte das Fahrzeug ringsherum mit schlammgrauer Farbe und richtete hierbei einen Sachschaden von rund 3.000 Euro an. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, in Verbindung zu setzen.

