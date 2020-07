Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.07.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: PKW überschlägt sich - zwei Verletzte

Auf der A81 in Richtung Würzburg hat sich am Montagnachmittag ein 42-Jähriger mit seinem Audi überschlagen. Zwischen der Anschlussstelle Tauberbischofsheim und der Landesgrenze Bayern geriet der A8 des Mannes gegen 15.30 Uhr durch Aquaplaning ins Schleudern. Der Audi kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 42-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Sein 18-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt. An dem Audi entstand Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Bad Mergentheim: Radfahrer nach Unfall geflüchtet

Am Dienstagnachmittag fuhr ein Radfahrer in Bad Mergentheim gegen ein geparktes Auto. Der Mann war gegen 15 Uhr in der Stifterstraße gegen einen Dacia Sandero geprallt. Er fuhr im Anschluss weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Radfahrer trug ein rotes T-Shirt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Wer den Unfall beobachten konnte oder Hinweise auf den Radfahrer geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefonnummer 07931 54990, zu melden.

Tauberbischofsheim: Fahrräder aus Garage gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht auf Montag zwei Fahrräder aus einer Garage in Tauberbischofsheim-Dittigheim gestohlen. Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise in die Garage in der Straße "Obere Torstraße" und entwendeten ein Mountainbike der Marke "Ghost" in rot/silber und ein Herren-Treckingrad der Marke "Stevens", in der Farbkombination blau/schwarz/weiß. Wer in der Nacht auf Montag im Bereich der Oberen Torstraße in Dittigheim etwas Verdächtiges beobachtet hat oder die Fahrräder gesehen hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefonnummer 09341 810, zu melden.

