Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.07.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

NACHTRAG - A6/ Bretzfeld: Autobahn in Richtung Mannheim fast zwölf Stunden gesperrt

Der LKW-Unfall, der am Dienstag auf der A6 bei Bretzfeld einen Mann das Leben kostete, wird Autofahrer auch noch die kommenden Tage beschäftigen. Bei dem Auffahrunfall wurden am Morgen vier LKW, die in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs waren aufeinander geschoben. Einer davon brannte aus, der Fahrer verstarb an der Unfallstelle. Die Autobahn blieb in Fahrtrichtung Mannheim elfeinhalb Stunden, bis Dienstagabend, 20.15 Uhr, gesperrt. An den Sattelzügen entstanden Schäden, die die Polizei auf etwa 330.000 Euro schätzt. Auch die Fahrbahn wurde durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. An dieser Stelle bleibt die Geschwindigkeit bis zum Ende der Reparaturmaßnahmen auf 80 km/h begrenzt. Während der Bergungsmaßnahmen wurden zahlreiche Gaffer, die von der Gegenfahrbahn filmten oder Bilder fertigten, beobachtet. Es wurden 85 Anzeigen wegen Handyverstößen von Fahrzeuglenkern gefertigt.

Künzelsau: Fahrradfahrer die Vorfahrt genommen

Ein Fahranfänger nahm am Dienstagabend in Künzelsau einem 13 Jahre alten Fahrradfahrer mit seinem PKW die Vorfahrt und fuhr danach einfach davon, ohne sich um den am Boden liegenden Jungen zu kümmern. Der Radler fuhr gegen 20 Uhr auf der Taläckerallee in Richtung der Kreuzung mit der Hermersbergerstraße. Gleichzeitig kam ein Toyota von der Van Gogh Straße angefahren und wollte an der Kreuzung nach links in die Hermersbergerstraße einbiegen. Dabei nahm der Autofahrer dem Jungen die Vorfahrt, so dass der 13-Jährige eine Vollbremsung machen musste. Hierbei stürzte der Radfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten, versuchten noch die Aufmerksamkeit des Toyota-Lenkers auf sich zu ziehen und ihn zum Anhalten zu bewegen, der fuhr jedoch einfach weiter. Eine Streife des Polizeireviers Künzelsau konnte den Wagen aufgrund der Zeugenaussagen schließlich ausfindig machen und herausfinden, dass ein 18-Jähriger zum Unfallzeitpunkt am Steuer saß. Dieser muss nun mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen.

Künzelsau: Überholt trotz Gegenverkehr

Ein Motoradfahrer und sein Sozius wurden am Dienstagmittag bei einem Unfall in Künzelsau schwer verletzt. Eine 32-Jährige war gegen 13.45 Uhr in ihrem Ford auf der Hermersberger Straße in Richtung Ortsausgang unterwegs, als sie eine vorausfahrende Kehrmaschine überholen wollte. Dabei übersah sie wohl das mit zwei Personen besetzte, entgegenkommende Motorrad. Der Fahrer des Kraftrads versuchte einem frontalen Zusammenstoß zu entgehen und zog seine Maschine nach rechts um Auszuweichen, stürzte dabei jedoch auf die Fahrbahn. Der 26-Jährige und sein 29 Jahre alter Sozius wurden dabei schwer verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Öhringen: Unfall wegen medizinischer Notlage

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Notlage hat ein 76-Jähriger am Dienstagnachmittag in Öhringen einen Unfall verursacht. Der Senior fuhr gegen 16.20 Uhr in seinem Mercedes auf der Landstraße von Bitzfeld in Richtung Öhringen und hielt am Wickersley-Ring zunächst verkehrsbedingt an. Der Mann geriet daraufhin in eine medizinische Notlage und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Infolge dessen beschleunigte er seinen Wagen, überfuhr die Verkehrsinsel am Wickersley-Ring und krachte frontal ins Heck eines Sattelschleppers, der gerade auf der anderen Seite des Kreisverkehrs fuhr. Der Mercedes-Fahrer wurde zur medizinische Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

