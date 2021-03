Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Brandstiftung

Ludwigsburg (ots)

Mit insgesamt zwölf Wehrleuten und zwei Fahrzeugen rückte am Montag gegen 17:25 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Ditzingen in die Untere Glemstalstraße in Ditzingen aus. Dort brannte zwischen der Kläranlage und der "Talmühle" eine Wiese auf einer Fläche von circa zehn Quadratmetern. Die Wiese wurde mutmaßlich durch drei bislang unbekannte Personen in Brand gesetzt. Eine Zeugin konnte das Trio beim Zündeln beobachten. Nachdem das Feuer entfacht war, flüchteten die Unbekannten und die Zeugin alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte löschten den Brand in der Folge. Der entstandene Sachschaden blieb gering und es wurde niemand verletzt. Bei den Unbekannten soll es sich um drei männliche Personen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren handeln. Einer von ihnen trug eine hellbeige Hose und einen dunkelblauen Hoodie. Weitere sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen unter der Tel. 07156 4352-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell