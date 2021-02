Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Scheibe eingeschlagen

Kreis Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Wochenende in der Talstraße in Niederkirchen einen Pkw beschädigt. Die Täter haben die Heckscheibe eines Opel Combo vermutlich mit einem Hebelwerkzeug angegangen. Das Werkzeug wurde vermutlich an den Rändern der Scheibe angebracht, sodass die Scheibe aufgrund der Spannung brach.

Gestohlen wurde - nach den bisherigen Erkenntnissen - aus dem Innenraum nichts. Der Pkw war zwischen Samstag, 13. Februar 9 Uhr und Montag, 15. Februar, 22 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 46 abgestellt. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht.

Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, können sich unter Telefon 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei melden. |elz

