Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto zerkratzt

Kaiserslautern (ots)

Rund 600 Euro Sachschaden haben Unbekannte an einem Auto in der Stangensohl verursacht. Der Wagen parkte zwischen Sonntag 19 Uhr und Montag 12:30 Uhr auf dem Parkplatz Höhe der Hausnummer 25. Als der Fahrzeughalter wegfahren wollte, stellte er fest, dass eine Seite des Wagens zerkratzt war. Unbekannte hatten vermutlich mit einem Schlüssel die Fahrertür und den Kofferraum Kratzer gezogen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell