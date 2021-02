Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Drogen, gestohlene Kennzeichen ... und nichts daraus gelernt

Kaiserslautern (ots)

Eine 40-jährige Autofahrerin handelte sich am Dienstag Ärger mit dem Gesetz ein - nicht zum ersten Mal. Während der Verkehrskontrolle am Mittag stellte sich heraus, dass die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihren Führerschein hatte sie vor einiger Zeit abgeben müssen, weil sie unter Drogeneinfluss Auto fuhr. Offensichtlich hatte die Frau nicht daraus gelernt: Auch jetzt stellten die Beamten bei der 40-Jährigen Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln fest. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht. Der Frau wird vorgeworfen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln den Wagen geführt zu haben. Dabei handelte es sich allerdings gar nicht um ihr Fahrzeug. An dem Pkw waren gestohlene Autokennzeichen montiert und das Auto gehöre angeblich einem Bekannten. Die Kennzeichenschilder und der Wagen wurden sichergestellt. Amphetamin, das die Polizei bei der 40-Jährigen fand, wurde ebenfalls asserviert. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen die 40-Jährige wurden nun mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. |erf

