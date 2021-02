Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Seniorin wird Opfer von Taschendieben

Kaiserslautern (ots)

Opfer von Taschendieben ist am Dienstag eine 66-Jährige in einem Einkaufszentrum in der Mannheimer Straße geworden. Unbekannte stahlen in einem unbeobachteten Moment ihre Handtasche aus dem Einkaufswagen. Besonders ärgerlich: Die Diebe erbeuteten nicht nur ihr Handy und rund 300 Euro Bargeld, sondern auch den Ausweis der Frau. Die 66-Jährige hält sich aktuell zu Besuch in Deutschland auf. Zeugen, denen zur Mittagszeit Personen in dem Einkaufscenter aufgefallen sind oder die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell