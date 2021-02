Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rucksack aus Firmenwagen gestohlen

Kaiserslautern (ots)

In der Leibnizstraße haben Unbekannte am Dienstagvormittag aus einem Kleintransporter einen Rucksack gestohlen. Das Fahrzeug wurde von einem Arbeiter genutzt. Während der Mann Baumaterial ablud und in ein Haus trug, machten sich die Diebe an seinem Wagen zu schaffen. Vom Beifahrersitz stahlen sie seinen schwarzen Nike-Rucksack. Darin befanden sich medizinische Knieschoner, eine Pausenmahlzeit und Getränkeflaschen. Der Schaden wird auf mindestens 150 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

