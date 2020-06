Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Ettlingen - Mehrere Einbrüche in Geschäftsräume

Ettlingen (ots)

Am Pfingstwochenende brachen bislang unbekannte Täter in mehrere Geschäftsräume in Ettlingen ein.

Zwischen Freitag und Sonntag verschafften sich die Täter Zutritt in ein Versicherungsbüro und ein Sanitätshaus in der Schleinkoferstraße, indem sie die Eingangstüren aufhebelten. Während sie bei der Versicherung keine Beute machten, stahlen sie in dem Sanitätshaus eine Kassenschublade, die mit einem dreistelligen Geldbetrag gefüllt war. In der Nacht auf Pfingstmontag gelangten ebenfalls unbekannte Täter durch ein aufgehebeltes Küchenfenster in eine Gaststätte in der Wilhelmstraße. Zuvor waren sie an einem anderen Fenster zunächst gescheitert. Im Lokal entwendeten sie eine geringe Menge Münzgeld aus der Kasse. Die Täter ließen es auch nicht aus, sich an einem Kühlschrank zu bedienen und zwei Limonadendosen zu stehlen. Das Polizeirevier Ettlingen ermittelt zu den Fällen.

