Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Waghäusel - Automatenaufbruch

Waghäusel-Wiesental (ots)

In der Nacht zum Pfingstmontag brach eine unbekannte Täterschaft einen Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße in Waghäusel-Wiesental auf.

Die Täter hebelten den Automaten auf und gelangten so an die Geldkassette. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Wie viel Bargeld die Diebe entwendeten, ließ sich zunächst nicht klären. Es ist nicht auszuschließen, dass die Tat in Zusammenhang mit gleichgelagerten Automatenaufbrüchen im Stadt- und Landkreis Karlsruhe stehen könnte.

Kai Lampe, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell