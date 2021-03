Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen/ Sindelfingen/ Flugfeld: Technisch veränderter Mercedes nach Ruhestörung beschlagnahmt - Polizei greift konsequent durch

Ludwigsburg (ots)

Nachdem aufgrund technischer Veränderungen die Betriebserlaubnis eines hochwertigen Mercedes CLS 500 erloschen war, beschlagnahmten Polizeibeamte des Polizeireviers Böblingen den Wagen. Im Zuge der polizeilichen Kontrollmaßnahmen im Bereich des "Flugfeldes" in Böblingen war der Mercedes und sein 23-jähriger Fahrer bereits aufgefallen.

Das Ganze nahm am Montag in den frühen Morgenstunden seinen Anfang. Aufgrund einer vorausgegangenen Ruhestörung war eine Polizeistreife gegen 02:45 Uhr in der Schönaicher Straße in Böblingen unterwegs und wollte den 23-jährigen Mercedes-Fahrer kontrollieren. Bei Erkennen des Streifenwagens gab der junge Mann Gas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Er ließ sich dabei auch nicht von einer roten Ampel aufhalten.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen fanden Polizisten den Mercedes an der Wohnanschrift eines Verwandten. Die Parksituation deutete auf ein fluchtartiges Verlassen des Wagens hin. Nach einem Telefonat kam der 23-Jährige vor Ort und händigte den Beamten den Fahrzeugschlüssel aus.

Gegen 22:40 Uhr kam es am Montag im Bereich des "Flugfeld" zu Beschwerden wegen Ruhestörungen. Ein Mercedes-Fahrer, so die Anrufer, würde immer wieder bewusst Fehlzündungen herbeiführen. Die Beamten selbst hörten die Knallgeräusche sogar durch das Telefon.

Vor Ort trafen die Polizisten auf dem Schotterparkplatz am "Flugfeld" erneut auf den 23-Jährigen und seinen Mercedes CLS 500.

Auf Anordnung der Polizei überprüfte noch in der Nacht ein KFZ-Sachverständiger das Fahrzeug. Eine unzulässige technische Veränderung an der Abgasanlage des Mercedes führte zur Erlöschung der Betriebserlaubnis.

Die Polizei beschlagnahmte den Wagen, die Kennzeichen und Papiere. Der 23-Jährige wollte sich zu den Tatvorwürfen nicht mehr äußern.

