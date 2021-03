Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Worms (ots)

Gleich drei Fahrzeugführer wurden gestern unter Drogeneinfluss von der Wormser Polizei aus dem Verkehr gezogen. Um 17:45 Uhr kontrollierten die Beamten am Neumarkt einen 49-jährigen Wormser auf seinem Kleinkraftrad. Da dieser drogentypische Auffälligkeiten zeigte, wurde ein Schnelltest durchgeführt: Amphetamin positiv. Um 19:30 Uhr stellte eine Streife im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem 23-jährigen Autofahrer in der Benzstraße ebenso Drogenkonsum fest. Der Test reagierte positiv auf Kokain. Auch ein 26-jähiger Wormser, der um 20:00 Uhr in der Cyriakusstraße angehalten wurde, musste seinen PKW wegen eines positiven Drogentests stehen lassen. Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

