Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Mit gestohlenen Kennzeichen und ohne Führerschein unterwegs

Worms (ots)

Gestern Vormittag wurde in der Eckenbertstraße ein 22-jähriger BMW-Fahrer kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass die am PKW angebrachten amtlichen Kennzeichen bereits im Dezember in Worms gestohlen wurden. Auch konnte der junge Mann keinen Führerschein vorzeigen, da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den Wormser wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Kennzeichendiebstahl ermittelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell