Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mehrere verfassungsfeindliche Schmierereien in Demmin, Strasburg und Löcknitz

PP Neubrandenburg (ots)

Während der Feiertage sind durch bisher unbekannte Täter an mehreren Orten in unserem Zuständigkeitsbereich verfassungsfeindliche Schmierereien angebracht worden.

In Demmin wurden am 26.12.2020 mehrere Hakenkreuze, SS-Runen und der Schriftzug "Sieg Heil" auf einem Pavillon am Marienhain festgestellt. Diese wurden mit einem schwarzen Edding aufgetragen. Die Tatzeit kann derzeit nicht näher eingegrenzt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 100 EUR. Die Schmierereien wurden durch die Beamten zunächst abgeklebt, eine Beseitigung wurde veranlasst.

Besonders betroffen war die Stadt Strasburg. Hier zogen die unbekannten Täter durch die halbe Innenstadt. In der Falkenberger Straße wurden vier Briefkästen eines Mehrfamilienhauses und die Filiale der Sparkasse jeweils mit einem Hakenkreuz beschmiert. In der Schulstraße waren das Rathaus und ein Geschäftshaus betroffen. Die unbekannten Täter sprühten hier den Schriftzug "White Power" und ein Hakenkreuz an die Fassaden. Am Wall wurde an eine Garage ebenfalls der Schriftzug "White Power" aufgetragen. In der Letzte Straße wurden Stromkästen und Hinweisschilder mit SS-Runen und Hakenkreuzen beschmiert, ebenso wie ein Supermarkt in der Altstädter Straße. Alle verfassungsfeindlichen Symbole und Schriftzüge wurden mit blauer Sprühfarbe aufgetragen und wurden durch Mitarbeiter der Stadtverwaltung und Polizeibeamte unkenntlich gemacht oder entfernt. Der Schaden wurde auf knapp 2000 EUR geschätzt.

In Löcknitz nahm ein Kontaktbereichsbeamter heute eine Anzeige auf. Unbekannte Täter schmierten in grauer Farbe zwei Hakenkreuze sowie einmal SS-Runen auf die Eingangstür zum Bürgerhaus. Der Sachschaden beträgt etwa 100 EUR.

Die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen werden die Staatsschützer der Kriminalpolizeiinspektionen Neubrandenburg und Anklam übernehmen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Einsatzleitstelle unter 0395 / 55822224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

