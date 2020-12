Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Angriff auf einen Zigarettenautomaten in Grapzow, LK MSE

MalchinMalchin (ots)

Am 27.12.2020 gegen 02:20 Uhr teilte eine aufmerksame Bürgerin der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg telefonisch mit, dass derzeit durch unbekannte Täter vermutlich ein Zigarettenautomat angegriffen wird. Im Rahmen sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnten durch die eingesetzten Polizeikräfte keine Täter im umliegenden Bereich festgestellt werden. Im Rahmen der Tatortarbeit und Beweissicherung wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand durch unbekannte Täter in der Langen Straße in Grapzow ein Zigarettenautomat angegriffen. Im Zuge dessen wurde eine unbekannte Menge an Zigaretten entwendet, sodass eine Gesamtschadenshöhe derzeit noch nicht beziffert werden kann. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen kann, wendet sich bitte an das Polizeirevier Malchin unter 03994 231 0, die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

