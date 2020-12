Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Weihnachtsbaum auf dem Ribnitzer Markt abgesägt - Polizei sucht weitere Zeugen

Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr meldete eine Zeugin dem Polizeirevier Ribnitz-Damgarten, dass gerade ein Unbekannter den Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz mit einer Kettensäge absägt. Obwohl die eingesetzten Polizeibeamten sehr schnell vor Ort waren, flüchtete der unbekannte Täter fußläufig in Richtung Rostocker Straße. Der ca. 5m hohe und geschmückte Baum, mit samt seiner Beleuchtung, liegt jetzt gefällt auf dem Marktplatz. Bei dem Sturz gingen auch zahlreiche Lichter sowie Baumkugeln kaputt, so dass Sachschaden in bisher unbekannter Höhe entstand. Die sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief bisher ohne Erfolg. Die Anzeigenaufnahme wegen Sachbeschädigung erfolgte. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Tatverdächtigen, der wie folgt beschrieben wird: - männlicher Täter - schwarz gekleidet, - trug eine Art Sturmhaube - führte eine Kettensäge bei sich, für die er augenscheinlich kein Stromkabel benötigte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben zum Tathergang und/ oder zum Täter machen kann, wende sich bitte unter der Telefonnummer 03821 / 87 50 an das Polizeirevier Ribnitz-Damgarten. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

