Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Betrunkener Kradfahrer bei Sturz in Sassnitz schwer verletzt

Sassnitz (VR)Sassnitz (VR) (ots)

Ein 37-jähriger Mann aus Sassnitz (VR) fuhr am 24.12.2020, 23.30 Uhr mit einem Leichtkraftrad nach dem Abbiegen in die Straße der Jugend in Sassnitz gegen eine Bordsteinkante und stürzte. Der Fahrer trug keinen Sturzhelm und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Er stand unter erheblicher Alkoholeinwirkung, im Besitz einer Fahrerlaubnis war er auch nicht. Zur stationären Behandlung kam der Mann mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Bergen/ Rügen. Der Sachschaden am Leichtkraftrad beträgt etwa 250,-EUR. Den Beschuldigten erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

