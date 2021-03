Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Drei Verletzte bei Abbiegeunfall

Worms (ots)

Gestern Nachmittag prallten in der Ludwigstraße zwei PKW frontal aufeinander, wodurch sich drei Personen verletzten. Eine 31-Jährige befuhr mit ihrem Fiat die B9 aus Süden kommend in Richtung Worms und bog an der Einmündung L523 nach links ab, ohne den Vorrang des Gegenverkehrs zu achten. Mit dem aus Worms entgegenkommenden Audi kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß, wodurch beide Fahrzeugführer und ein Insasse verletzt wurden. Die 31-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung ins Klinikum gebracht, während die Insassen des Audi, der 32-jährige Fahrer und sein 33-jähriger Beifahrer, mit leichteren Verletzungen davonkamen. Anstoßbedingt waren beide PKW nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden von ca. 35000 Euro. Durch den Verkehrsunfall kam es zu Behinderungen, der Verkehr wurde abgeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell