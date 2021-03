Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Versuchter Enkeltrick - Schockanruf!

Worms (ots)

Im Laufe des heutigen Tages kam es gegen 14:30 Uhr im Stadtgebiet von Worms erneut zum Anruf eines Enkeltrickbetrügers.

Zu einer Geldübergabe kam es glücklicherweise nicht.

Die unbekannte Betrügerin nutzte heute erneut die Variante des so genannten Schockanrufs. Diese Variante wenden die Betrüger vor allem bei älteren Menschen an. Sie melden sich per Telefon bei ihren Opfern und behaupten, dass ein Enkel oder ein anderer naher Verwandter in einen Verkehrsunfall, ein Strafverfahren oder ein anderes schreckliches Ereignis verwickelt sei und deshalb dringend finanzielle Unterstützung bräuchte. Das Geld werde eine Person, die im Auftrag des Verwandten handelt, abholen kommen.

Bei dem heutigen Anruf gab die unbekannte Anruferin gegenüber einer 80-jährigen Dame telefonisch an, dass sie ihre Enkelin sei und dringend 20.000EUR benötigen würde, da sie in einen Verkehrsunfall verwickelt sei. Die Anruferin erkundigte sich im Weiteren darüber, ob die Dame im Besitz von Goldmünzen sei.

Die erwähnte Dame bemerkte zum Glück, dass es sich nicht um ihre Enkelin handelt und beendete das Telefonat umgehend.

