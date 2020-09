Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ladendieb flüchtet mit Fahrrad

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Nach einem Ladendiebstahl am Samstag, 19. September in einem Supermarkt an der Römerstraße sucht die Polizei einen Tatverdächtigen. Gegen 17.45 Uhr verließ er mit seinem Diebesgut das Geschäft und floh mit einem Fahrrad. Der Flüchtige ist zirka 40 Jahre alt, 1,75 Meter groß und hat einen dunklen Bart. Er trug einen grauen Rucksack und einen dunkle Cappy. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

