Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Leicht verletzt

Offenburg (ots)

Eine 64 Jahre alte Lenkerin eines KTM Pedelec wurde am Donnerstag gegen 16 Uhr bei einem Unfall in der Grabenalle in Höhe der Einmündung zur Hauptstraße leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnisse der Beamten dürfte die Zweiradfahrerin aufgrund einer Fehleinschätzung trotz Rotlichts losgefahren und dann mit einem Anhänger einer landwirtschaftlichen Zugmaschine kollidiert sein. Die 64-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 100 Euro. Die Beamten des Polizeirevier Offenburg bitten Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 0781 21-2200 zu melden

