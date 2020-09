Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Volvo landet nach Verkehrsunfall auf dem Dach

Hamm-Werries (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen (20.September), gegen 03.50 Uhr wurde eine 18-Jährige Fahrerin eines Volvo und ihre 18-jährige Begleiterin schwer verletzt. Der 17-Jährige Mitfahrer wurde leicht verletzt. Sie befuhren die Straße "Alter Uentroper Weg" stadteinwärts, als sie gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Opel stießen. Durch den Anstoß kippte der Volvo auf die Seite und blieb anschließend auf dem Dach liegen. Alle Verletzten wurden zur Behandlung mit Rettungswagen in Hammer Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 50000 Euro. (be)

