Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Geldbörse entwendet

Mainz (ots)

Dienstag, 21.07.2020, 11:10 Uhr

Am Dienstagvormittag kauft ein 84-Jähriger an einem Obststand Am Höfchen ein. Als er kurz danach in den Bus einsteigt, bemerkt er das Fehlen seiner Geldbörse. Im Portemonnaie war Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich sowie Bankkarten. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

