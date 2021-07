Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Unbekannte Diebe knacken zwei VW Golf auf Wanderparkplatz - Polizei sucht Zeugen

Hilter (ots)

Am Montagnachmittag haben sich Unbekannte in der Straße "Zum Limberg" an einem VW Golf zu schaffen gemacht. Zwischen 17.00 Uhr und 17.50 Uhr näherten sich die Täter dem auf einem dortigen Wanderparkplatz abgestellten schwarzen Kleinwagen. Die Diebe verschafften sich durch Aufhebeln und Einschlagen einer Fensterscheibe Zugang zu dem Fahrzeug. Aus dem Innern klauten die Unbekannten diverse Gegenstände, u.a. eine Geldbörse und flüchteten vom Tatort. Neben dem VW Golf brachen die Täter einen weiteren VW Golf auf dem Wanderparkplatz auf. Hier stahlen die Unbekannte eine Tasche ohne Inhalt. Die Polizei aus Dissen sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05421/921-390 zu melden.

