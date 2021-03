Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat die Hauswand besprüht

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Schmierfinken, die am Wochenende ein Haus in der Innenstadt verunstaltet haben. Der Besitzer des Hauses in der Schmiedstraße entdeckte die Graffiti am Sonntagnachmittag und erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung. Demnach haben unbekannte Täter zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Sonntagnachmittag, 14 Uhr, eine Hauswand mit mehreren sogenannten Tags (Namenskürzel) und Zahlen besprüht.

Eine Zeugin beobachtete am Sonntagnachmittag einen Mann, der Bilder von den Graffiti machte und anschließend in Richtung Rosenstraße davonlief. Ob es sich dabei auch um den Täter handelt, der die Schmierereien hinterlassen hat, ist unklar. Die Polizei bittet deshalb um weitere Zeugenhinweise unter Telefon 0631 / 369 - 2250.

Von dem "Fotograf" liegt folgende Beschreibung vor: etwa 20 bis 25 Jahre alt, ungefähr 1,75 Meter groß, schlanke/schmale Statur, europäisches Aussehen, helle Haare, Schnurrbart, trug blaue Jeans und einen grauen Sweater mit Reißverschluss und Kapuze; bei sich hatte er eine auffällig schwarz-weiß karierte Stofftasche. |cri

