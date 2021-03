Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrradfahrer unter Drogeneinfluss

Kaiserslautern (ots)

Nicht mehr auf seinem Fahrrad halten konnte sich am Sonntagnachmittag ein 27-Jähriger. Einer Polizeistreife fiel der Mann kurz vor 17 Uhr in der Bismarckstraße auf. Die Beamten stellten drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Fahrradfahrer fest. In seinem Rucksack fanden die Polizisten ein Plastiktütchen mit Marihuana. Seinen Drahtesel musste der 27-Jährige stehen lassen. Die Drogen wurden sichergestellt und auf der Polizeidienststelle wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren. |erf

